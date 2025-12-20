پخش زنده
امروز: -
در یازدهمین بازی این فصل تیم هاکی پاندا با 3 گل مقابل آیس استارز به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بازی که جمعه ۲۸ آذر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد برای هاکی پاندا الهام مدیر دهقان ۲ و حدیث پورهاشمی یک گل زدند. در پایان این بازی هم فائزه مدبر از تیم آیس استارز و حدیث پورهاشمی از تیم هاکی پاندا تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند. قضاوت این بازی را حوریا غریبی، آذین قارونی، صفورا تقی نژاد و النا خرمی نیا برعهده داشتند و نگین میری و درسا تفرشی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کردند در ادامه این رقابتها چهارشنبه ۳ دی تیمهایام دات آر و پنگوئنهای آیس باکس به مصاف هم میروند. در جدول تیم پنگوئنها با ۱۲،ام دات آر و هاکی پاندا با ۹ و آیس استارز با ۳ امتیاز به ترتیب در ردههای اول تا چهارم جای دارند.