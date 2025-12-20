معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:آنفلوآنزا همچنان در مرحله‌ی فعال است،مردم توصیه‌ها و مراقبت های بهداشتی را رعابت کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مریم کوشکی با تاکید بر این بیماری آنفلوآنزا همچنان در مرحله‌ی فعال قرار دارد،گفت:داده‌های جمع آوری شده در کشور و استان نشانگر تداوم فعال بودن این ویروس است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد:پیش بینی می‌شود این روند حداقل تا چهار هفته‌ی دیگر ادامه داشته باشد.

وی افزود: با رعایت نکات بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک،شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله‌ی عمومی تاثیر بسیار زیادی در پیشگیری و کنترل آن خواهد داشت.

کوشکی با بیان اینکه بیشترین موارد ابتلا در رده‌های سنی ۵ تا ۱۴ سال و بیشترین بستری در بین سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای قرار دارند ،گفت:افراد در معرض خطر شامل کودکان خردسال، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و نقص سیستم ایمنی بدن در صورت داشتن علائم بیماری فوری به پزشک مراجعه کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان از همه ی هم استانی‌های خواست خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن عمومی و شلوغ، استراحت در خانه در صورت ابتلا به بیماری تا هفت روز پس از شروع علائم و خودداری از مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک را بیش از پیش و به طور پیوسته رعایت کنند.

کوشکی افزود: همچنین لازم است دیگر افراد مبتلا در صورت داشتن علائم شدید و غیر معمول مانند تب بالا و طول کشیده، تنگی نفس، تهوع و استفراغ شدید یا کاهش هوشیاری فوری به پزشک مراجعه کنند.

وی گفت:واکسن‌های موجود آنفلوآنزا در کاهش شدت علائم بیماری،کاهش عوارض و موارد بستری و مرگ ناشی از بیماری بسیار موثر هستند و توصیه می‌شود خردسالان،سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و زنان باردار که تا کنون واکسینه نشده‌اند در کوتاهترین زمان ممکن واکسن دریافت کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد:انتظار می‌رود با همدلی و همراهی هم استانی‌ها با خدمتگذاران نظام سلامت استان ،موج همه گیری آنفلوآنزا را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین تعداد موارد ابتلا و بستری پشت سر بگذاریم.