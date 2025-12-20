پخش زنده
معاون امور بهرهبرداری شرکت گاز استان یزد از افزایش حدود ۳۰ درصدی مصرف گاز در روزهای گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، صفوی، گفت: با آغاز فعالیت سامانه بارشی اخیر و کاهش محسوس دما در استان یزد، مصرف گاز در بخشهای مختلف افزایش یافت.
وی افزود: پیش از این، میزان مصرف گاز استان یزد روزانه بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب بود، اما شب گذشته این رقم به بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب رسید. این افزایش مصرف در تمامی بخشهای خانگی، تجاری و کشاورزی استان یزد مشاهده شده است.
صفوی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی گروههای عملیاتی شرکت گاز گفت: در این روزهای سرد، با فعالیت مستمر نیروهای عملیاتی در سراسر استان یزد، تمامی مسائل بهخوبی مدیریت شد و خوشبختانه مشکلی در تأمین گاز نداشتیم.
وی بازرسی روزانه از حدود هزار ایستگاه تقلیل فشار گاز و رسیدگی به خرابیهای اعلامشده از سوی مشترکان را از مهمترین اقدامات شرکت گاز در روزهای اخیر عنوان کرد و افزود: اگرچه در حال حاضر با کمبود گاز مواجه نیستیم، اما مدیریت مصرف و صرفهجویی نباید نادیده گرفته شود.
معاون امور بهرهبرداری شرکت گاز استان یزد خاطرنشان کرد: با کاهش هر یک درجه دمای هوا در کشور، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز صرفهجویی میشود که تحقق این امر نیازمند مشارکت مردم است؛ مشارکتی که همواره در این زمینه همکاری خوبی داشتهاند.