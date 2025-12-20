آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره طولانی‌ترین آیه قرآن، مرز میان اقتصاد، ایمان و اعتماد اجتماعی را تبیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره، که به عنوان طولانی‌ترین آیه قرآن شناخته می‌شود، تحلیلی فراتر از فقه و اقتصاد ارائه کرده و از دل آن، عمیق‌ترین مبانی اخلاق اجتماعی را استخراج کرده است.

آیه ۲۸۲ سوره بقره که در ظاهر به موضوعاتی چون قرض، نوشتن سند، شهادت و ثبت حقوق مالی می‌پردازد، در تفسیر آیت‌الله جوادی آملی به آیه‌ای بنیادین درباره «اعتماد»، «امانت» و «ایمان در روابط انسانی» تبدیل شده است.

کتاب تفسیر «تسنیم» اثر آیت‌الله جوادی آملی در ۸۰ جلد و هر جلد در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ صفحه تدوین شده است. تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره در این مجموعه، از صفحه ۶۰۹ تا ۶۴۵ را به خود اختصاص داده و حدود ۳۶ صفحه تحلیل تفصیلی را شامل می‌شود.

آیت‌الله جوادی آملی در این بخش، با رویکردی فلسفی و اخلاقی، نشان می‌دهد که قرآن در کنار تنظیم روابط اقتصادی، به دنبال تربیت انسان امین و جامعه مبتنی بر اعتماد است؛ جامعه‌ای که در آن، نوشتن حق نه از بی‌اعتمادی، بلکه از تعهد اخلاقی و دینی سرچشمه می‌گیرد.

در نگاه این مفسر برجسته قرآن، آیه «دَین» صرفاً یک دستور فقهی نیست، بلکه منشوری اخلاقی برای سامان‌دهی روابط انسانی است؛ جایی که اقتصاد، ایمان و اخلاق در هم تنیده می‌شوند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد