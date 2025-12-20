بازگشایی محورهای اصلی کلات
با تلاش مستمر راهداران، محورهای اصلی شهرستان کلات بازگشایی شده و تردد در آن ها برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کلات گفت: هم اکنون محورهای کلات–مشهد و کلات–درگز به طور کامل باز است و در محدوده این شهرستان مشکلی برای تردد وجود ندارد.
سید محمد حسینی با اشاره به ادامه عملیات در مسیرهای روستایی افزود: برخی جاده های روستایی همچنان مسدود هستند و راهداران در حال بازگشایی و برف روبی این مسیرها هستند.
حسینی ادامه داد: رانندگان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و در گردنه ها فقط با زنجیر چرخ تردد کنند.