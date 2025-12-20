

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور در چارچوب هفته ششم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا دوشنبه شب در تبریز میزبان الدحیل قطر خواهد بود.

بنا بر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، یوسوکه آراکی به عنوان داور وسط این دیدار انتخاب شده است. جون میهارا و کوتا واتانابه نیز او را به عنوان کمک داوران همراهی خواهند کرد.

کوکی ناگامینه نیز به عنوان داور چهارم این تقابل حضور خواهد داشت. همچنین، صحنه‌های داوری مسابقه در اتاق کمک داور ویدیویی (VAR) توسط ریو تانیموتو و هیروکی کاساهارا بررسی و رصد می‌شوند تا عدالت در قضاوت به بهترین شکل ممکن تامین شود.

تراکتور از پنج بازی گذشته خود در لیگ نخبگان آسیا ۱۱ امتیاز کسب کرده و در حال حاضر در جایگاه سوم جدول ۱۲ تیمی این رقابت‌ها قرار گرفته است. بر اساس فرمت مسابقات، هشت تیم برتر جدول لیگ نخبگان، به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهند کرد و هر امتیازی برای تراکتور در این مرحله حائز اهمیت است.