پخش زنده
امروز: -
طی امروز شنبه ۲۹ آذر و فردا یکشنبه ۳۰ آذر شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل، طی دو روز آینده با حاکمیت الگوی پایدار جوی، شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار بوده و در طول روزها آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.
ضمن اینکه به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد و یخبندان (بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان با کمینه دمای ۲ الی ۶ درجه سلسیوس زیر صفر) پیش بینی میشود.
روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱ و ۲ دی) با گذر موج ضعیفی از شمال غرب کشور، آسمان بیشتر مناطق استان نیمه ابری تا ابری بوده و ضمن وزش باد، دمای هوا نیز بطور نسبی افزایش مییابد.