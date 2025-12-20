به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل، طی دو روز آینده با حاکمیت الگوی پایدار جوی، شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار بوده و در طول روز‌ها آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.

ضمن اینکه به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد و یخبندان (بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان با کمینه دمای ۲ الی ۶ درجه سلسیوس زیر صفر) پیش بینی می‌شود.

روز‌های دوشنبه و سه شنبه (۱ و ۲ دی) با گذر موج ضعیفی از شمال غرب کشور، آسمان بیشتر مناطق استان نیمه ابری تا ابری بوده و ضمن وزش باد، دمای هوا نیز بطور نسبی افزایش می‌یابد.