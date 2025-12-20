به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، دیگر چیزی به اجرای مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی، نمانده است. حذف کاغذ از نظام صورتحساب نویسی که اولین ضررش، استفاده از کاغذ و هدر رفتن منابع طبیعی و ادامه ضررهایش، دستکاری عددها، حجم کالا یا خدمت، کتمان درآمد حاصل از فروش و احتکار است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در اینباره می‌گوید: مطابق اجازه‌ای که قانون بودجه امسال به ما داد، از ابتدای دی ماه نظام مالیاتی بر ارزش افزوده دیگر با صورتحساب‌های کاغذی محاسبه و بررسی نمی‌شود و فعالان اقتصادی که می‌خواهند اعتبار مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، باید صورتحساب‌های خودشان را در سامانه مودیان و به صورت الکترونیکی با اطلاعات کامل وارد کنند.

او ادامه داد: فعال اقتصادی در دو مرحله به مالیات بر ارزش افزوده برخورد می‌کند. ابتدا زمانی که خرید انجام می‌دهد باید به فروشنده خود مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و طبیعتا با صورت حساب الکترونیکی رو به رو می‌شود و در مرحله دوم هنگام فروش باید از خریدار خود مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده و برای او صورت حساب صادر کند.

موحدی بیان کرد: آن مالیات بر ارزش افزوده‌ای که هنگام خرید پرداخت می‌کند به عنوان اعتبار مالیاتی فرد تلقی می‌شود و اگر در پایان فصل فروشی نداشته باشد می‌تواند این مالیات را از سازمان مالیاتی دریافت کند.

حذف صورتحساب کاغذی با هدف کاهش فساد و فرار مالیاتی

باید تاکید کنیم که این موضوع فعلا تنها در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اجرایی می‌شود و در مرحله بعدی مشمول مالیات بر عملکرد همه مردم خواهد شد.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره حذف صورتحساب‌های کاغذی می‌گوید: موضوع اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی تنها مربوط به سازمان امور مالیاتی نیست و همکاری کل بدنه دولت را می‌طلبد چرا که قرار است قاچاق، تلاطم‌های ارزی و موضوعات مختلفی در حوزه تخلفات را مدیریت کند.

او ادامه داد: این فرایند که قرار است کاغذ از سیستم صدور فاکتور حذف شود، اصولا خیلی به مقوله درآمد مالیاتی باز نمی‌گردد بلکه تنها هدف، شفافیت در نظام اقتصادی است چرا که پیش از این هم مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ می‌شده از این به بعد هم همان روال قبل اجرایی می‌شود منتها به روشی الکترونیکی و بدون دستکاری‌های روالی که بعضا کشف می‌شد.

مالیات بر ارزش افزوده (یا به اختصار VAT) یه نوع مالیات است که بر ارزش اضافه‌شده به کالا یا خدمات در هر مرحله از تولید تا فروش نهایی گرفته می‌شود.

مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای دی ماه باید به جای صورتحساب کاغذی تمام اطلاعات فروش خود را صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر کنند و خریدار نیز آن را تایید کند. در غیر این صورت این افراد دیگر مشمول اعتبار مالیاتی که در این گزارش توضیح داده شد نخواهند شد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما