سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید، از برگزاری آئین جشن شب یلدا با عنوان «جشن چله در پارسه» در مجموعه جهانی تختجمشید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد جعفری گفت: آئین جشن شب یلدا با هدف پاسداشت آئینهای کهن ایرانی و پیوند میراث ناملموس با میراث جهانی، در جایگاه نور و صدای تختگاه تختجمشید برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهنترین آیینهای فرهنگی ایرانیان افزود: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطهای با پیشینه تاریخی تختجمشید، میتواند به معرفی بهتر ارزشهای فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید گفت: این برنامه به مناسبت شب چله و همزمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.
وی تأکید کرد: اجرای اینگونه رویدادهای فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنتهای ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.