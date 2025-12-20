مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی کشور­ در راستای طرح حمایتی از زنان سرپرست خانوار، ­­تاکنون بیش از ۲۲ هزار زن سرپرست خانوار را با هدف غربالگری بیماری‌های خاص به مراکز بهداشت ارجاع داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم خاک رنگین گفت: اجرای برنامه غربالگری سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار، ­از سال ۱۴۰۳ با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت آغاز شد و تاکنون حدود ۴۰ هزار زن فراخوان شده‌اند که از این میان، ۲۲ هزار نفر در زمینه بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و سرطان‌های شایع، خدمات غربالگری دریافت کرده و نزدیک به سه هزار نفر برای دریافت خدمات تخصصی‌تر درمانی به مراکز­ درمانی ارجاع داده شده‌اند.

وی ­افزود: این طرح با هدف پیشگیری، تشخیص زودهنگام و حمایت درمانی از زنان سرپرست خانوار طراحی شده و برای آنان پرونده سلامت فردی تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی­ با اشاره به نتایج مرحله نخست این طرح گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، کمتر به خدمات پیشگیری و معاینات دوره‌ای دسترسی دارند؛ ازاین‌رو، تمرکز این طرح بر افزایش آگاهی و تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی است.

وی در خصوص حمایت‌های سازمان بهزیستی افزود: خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی برای زنان سرپرست خانوار رایگان است و صندوق بیماری‌های خاص نیز از مبتلایان به سه سرطان شایع (سینه، رحم و روده) حمایت می‌کند.

به گفته او، همکاری با بیمه سلامت نیز در حال گسترش است تا بخشی از هزینه‌های دارویی، شیمی‌درمانی و رادیوتراپی این بیماران جبران شود.

­مریم خاک رنگین­ گفت: بر اساس اعلام سازمان بهزیستی، در حال حاضر بیش از ۷۶۰۰ زن سرپرست خانوار مبتلا به بیماری‌های خاص شناسایی شده‌اند که با وجود برخورداری از بیمه پایه، همچنان با چالش پرداخت فرانشیز برخی دارو‌ها مواجه‌اند.

مدیرکل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی با اشاره به امکان توسعه دامنه حمایت‌ها گفت: به استان‌ها مجوز داده شده است که در صورت باقی ماندن منابع برای بیماری‌هایی مانند دیابت و بیماری‌های قلبی نیز اقدام کنند هرچند اولویت اصلی همچنان با سه سرطان شایع است همچنین پرداخت کمک‌هزینه درمان و ایاب‌وذهاب برای افرادی که نیازمند خدمات تخصصی سطح دو و سه هستند، پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ­­پرونده سلامت این امکان را فراهم می‌کند تا مددکاران اجتماعی و کارشناسان ستادی و کشوری میزان استفاده زنان از خدمات غربالگری و ارجاع را پایش کرده و مشخص کنند که آیا فرد نیازمند خدمات تکمیلی، آزمایش‌های بیشتر یا پیگیری‌های درمانی است یا خیر و­ در صورت نیاز مددکاران اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت پزشک خانواده و شبکه بهداشت فرایند پیگیری را ادامه می‌دهند.

مدیرکل دفتر خانواده و زنان معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی یادآوری کرد: اطلاع‌رسانی مؤثر به خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت شبکه خانه‌های بهداشت، کلید موفقیت طرح است تا هیچ زن سرپرست خانواری از خدمات رایگان سلامت محروم نماند.