معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان اعلام کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امرایی در جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به الکترونیکی بودن این انتخابات اظهار داشت: ضروری است تمامی عوامل اجرایی اشرافیت کامل به قوانین داشته باشند.

نجفی، دادستان همدان، نیز در این نشست تصریح کرد: صیانت از آرای مردم و ایجاد بستر لازم برای تقویت اصول حاکم بر انتخابات از اهداف اصلی است تا انتخابات سالم و موفقی برگزار شود.

وی افزود: شوراهای شهر و روستا یکی از نمونه‌های دموکراتیک در ایران است و با انتخاب افراد شایسته، تفکر خوبی در حوزه مدیریت شهری و روستایی شکل خواهد گرفت.

محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز با تأکید بر پیشگیری از تخلفات گفت: اطلاع‌رسانی درباره جرایم و تخلفات انتخاباتی و آگاهی‌بخشی به مردم، یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از وقوع تخلفات است.