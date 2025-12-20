پخش زنده
دادستان کل کشور گفت: اهمیت مذهبی شهر قم ایجاب میکند رسیدگی به مشکلاتی همچون فرودگاه قم و طرح منوریل، با توجه ویژه مسئولان همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد در مراسم معارفه دادستان جدید قم با اشاره به جایگاه ویژه آن گفت: به برکت قم، مراجع تقلید و حوزههای علمیه، توجه ویژهای به اسلام شده است و امروز صرفاً حضور و ماندن در قم امتیاز محسوب نمیشود، بلکه هر مدیر، عالم، فرمانده و قاضی در قم باید اثرگذار، تحولآفرین و الگو باشد.
وی خطاب به قضات هم افزود: قضات باید منشأ تحول قضایی در استان قم باشند و دغدغه آنان تنها محدود به استان نبوده، بلکه در سطح کشور اثرگذار باشد. امروز نظام جمهوری اسلامی نیازمند سربازان فداکار و جهادی است.
دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد دادستان سابق قم گفت: دادستان پیشین، تکلیفمحور و اخلاقمدار بود و انتظار میرود دادستان جدید قم نیز با همین ویژگیها، با مدیریت قوی و بهرهگیری از جوانان انقلابی و صالح، منشأ خیر و تحول باشد.
موحدیآزاد با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان، بر انجام فعالیتهای فرهنگی بیشتر تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم دارند. همچنین در حوزه تأمین کالاهای اساسی، برخی محتکران درصدد ایجادفشار بر مردم هستند که لازم است مسئولان با همافزایی، در برابر این توطئه دشمنان ایستادگی کنند.
وی همچنین با اشاره به انتخابات پیشرو در اردیبهشتماه سال آینده، انتخابات را نماد بارز مشارکت مردم در اداره امور کشور دانست و گفت: پیشبینی میشود صلاحیت حدود ۷۰۰ هزار نفر بررسی شود و این تکلیف مهم باید بهدرستی انجام شود.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، تدین و شناخت کامل از قم را از ویژگیهای مهم دادستان جدید برشمرد و گفت: این شاخصهها میتواند در خدمترسانی مؤثر به مردم نقشآفرین باشد. وی افزود: سرعت رسیدگی به پروندهها در قم افزایش یافته و در حوزه داوری، میانجیگری و نقد و تحلیل آرا نیز گامهای مؤثری برداشته شده است.
همچنین اجاقنژاد تولیت مسجد مقدس جمکران و اکبر بهنامجو استاندار قم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی را توفیقی ارزشمند دانسته و تأکید کردند: کسانی که در پذیرش مسئولیت، رضایت خداوند و بندگان را ملاک قرار میدهند بدون شک موفق و سربلند خواهند بود.