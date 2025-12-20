به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان از آماده باش نیرو‌های عملیاتی خبر داد و گفت: این دانشگاه با ۶۰ پایگاه اورژانس، هزارو ۵۶۴ تخت بیمارستانی، ۲۲۶ پایگاه و مرکز بهداشت به مردم خدمات رسانی کرد.

صالحی فرد افزود: در این مدت ‎۴۷۳ ماموریت اورژانس انجام شد که ۵۴ مورد آن مربوط به تصادف جاده‌ای بود.

به گفته وی در سوانح جاده‌ای به ۶۷ مصدوم امدادرسانی شد و ۵۵ نفر آنان به بیمارستان منتقل شدند.