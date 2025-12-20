معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با حضور در میز خدمت حکمین و مصلحین قرآنی، به بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با حضور در میز خدمت حکمین و مصلحین قرآنی، به بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران در محل مصلای بزرگ امام علی (ع) شهر کرمان پرداخت.

سید مهدی قویدل در حاشیه برگزاری این میز خدمت اظهار داشت: در راستای صیانت از نهاد خانواده و ارتقای فرهنگ صلح و سازش در دعاوی خانوادگی و حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اقدام به استقرار میز خدمت مشاوره اورژانس قضایی در محل برگزاری نماز جمعه شهر کرمان کرده است.

وی ادامه داد: این میز خدمت با حضور قضات، حقوقدانان، مصلحین و حکمین قرآنی از سال ۱۴۰۱ تاکنون به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و خدماتی از جمله مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج و راهنمایی حقوقی در سایر دعاوی را به شهروندان ارائه می‌دهد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از نماز عصر به مصلحین منتخب ارجاع داده می‌شوند و از ظرفیت معنوی و اجتماعی نماز جمعه برای فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی‌های حقوقی و ترویج مشاوره تخصصی بهره‌برداری می‌شود.

قویدل افزود: این طرح هر ساله به مناسبت هفته قوه قضاییه و همچنین در ماه مبارک رمضان با حضور رئیس کل دادگستری استان و معاونان ایشان به‌صورت ویژه برگزار می‌شود.

**** اجرای طرح "هر مسجد یک حقوقدان" در سراسر استان کرمان

قویدل با اشاره به اجرای طرح "هر مسجد یک حقوقدان"، گفت: این طرح با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی مردم، توسعه آموزش حقوق و تکالیف شهروندی، ترویج صلح و سازش در دعاوی خانوادگی و جرایم قابل گذشت و کاهش ورودی پرونده‌های غیرضروری به دستگاه قضایی، در مساجد منتخب، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان اجرا می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴، نهاد‌های مردمی دارای ظرفیت حقوقی و آموزشی شناسایی شده و پایگاه‌های مردمی در ۱۰ مسجد حاشیه شهر، ۱۸ مسجد در مرکز شهر کرمان و ۱۲۹ مسجد در شهرستان‌های استان ایجاد شده است.

قویدل افزود: در این راستا، ظرفیت نهاد‌های مردمی همکار در حوزه معاضدت حقوقی، صلح و سازش و میانجیگری به‌کار گرفته شده و مجموعه‌هایی همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، بسیج حقوقدانان و کانون خادمیاران رضوی برای انسجام‌بخشی و اجرای مطلوب طرح حضور حقوقدانان در مساجد همکاری دارند.