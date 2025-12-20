به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بخشدار و رئیس ستاد مدیریت بحران بخش کدکن گفت: از نخستین ساعات صبح امروز دهیاری های تابعه با ماشین آلات و تجهیزات زمستانی مشغول بازگشایی مسیر های روستایی هستند اما همچنان به علت حجم برف و یخبندان، تردد در محور های روستایی امکان پذیر نیست و در صورت لزوم تنها با استفاده از زنجیر چرخ میسر است.

محمد جهانشیری افزود: محور ارتباطی بین شهری کدکن به رباط سنگ نیز به علت حجم زیاد بارش ها در دیگر نقاط و خدمت رسانی ماشین آلات راهداری شهرستان در محور اصلی تربت حیدریه به مشهد کماکان برف روبی انجام نشده است.

وی گفت: هماهنگی های لازم برای برف روبی این مسیر با راهداری و دهیاری ها انجام پذیرفته است و در سریع ترین زمان ممکن نسبت به بازگشایی این محور اقدام می شود.

جهانشیری گفت: همشهریان از تردد غیر ضروری خودداری کنند و در صورت تردد تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.