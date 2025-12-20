تولید ۲۵۰۰ دستگاه کامیون تا پایان سال؛
مطالبات ۴۰ میلیون دلاری سایپا از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل گفت: در حوزه نوسازی ناوگان، مطالبات قابل توجهی برای سایپا دیزل ایجاد شده که تاکنون تسویه نشده و به حدود ۴۰ میلیون دلار میرسد.
؛ آقای محمود سهیلنژاد، در مراسم آغاز تولید انبوه کشنده جدید GX ۵۶۰، از رشد چشمگیر تولید و بازگشت این شرکت به جایگاه پیشین خود در صنعت خودروهای تجاری خبر داد و با اشاره به عملکرد تولیدی سایپا دیزل در سال جاری افزود: تولید شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد معناداری داشته و تا امروز بیش از ۲۵۰ درصد افزایش تولید را تجربه کردهایم. این در حالی است که امسال سالی خاص و همراه با شرایط سخت تولید بوده، اما با وجود این محدودیتها توانستیم رکورد جدیدی در تولید ثبت کنیم.
وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید شده و برنامهریزی ما این است که تا پایان سال این عدد به ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه برسد. خوشبختانه تمام خودروها بهموقع و حتی زودتر از موعد مقرر به مشتریان تحویل داده شده و در حال حاضر هیچگونه خودروی معوقی در شرکت وجود ندارد.
سهیلنژاد با اشاره به افزایش سهم بازار این شرکت گفت: سهم بازار سایپا دیزل نسبت به گذشته بیش از چهار برابر شده و این موضوع نشان میدهد که این شرکت در مسیر بازگشت به روزهای اوج خود، زمانی که لیدر صنعت خودروهای تجاری کشور بود، قرار گرفته است.
وی از برنامههای آتی برای توسعه سبد محصولات خبر داد و افزود: انشاءالله تا پایان سال جاری، کامیونهای ۶ تن و ۸.۵ تن اتوماتیک را با نیوفیس جدید به بازار عرضه خواهیم کرد و سایپا دیزل بهعنوان نخستین خودروساز تجاری کشور، این محصولات را بهصورت اتوماتیک ارائه میدهد.
سهیل نژاد با تأکید بر اهمیت خدمات پس از فروش گفت: از همان روز نخست، توسعه شبکه خدمات را همزمان با افزایش تولید پیشبینی کردهایم و در این زمینه هیچگونه مشکلی وجود ندارد. شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش سایپا دیزل آمادگی کامل برای پشتیبانی از محصولات جدید را دارد.
سهیلنژاد همچنین درباره نوسازی ناوگان حملونقل افزود: قرارداد مستقیمی با سازمانها در این حوزه نداریم و عمده خریداران ما اشخاص حقیقی و شرکتهای فعال در حوزه حملونقل هستند، اما سایپا دیزل آمادگی دارد به سهم خود در طرحهای نوسازی ناوگان نقشآفرینی کند.
وی کشنده GX ۵۶۰ را خودرویی در کلاس خودروهای روز دنیا دانست و گفت: این کشنده از نظر موتور، گیربکس و بهرهوری سوخت در سطح استانداردهای جهانی قرار دارد و موفق شدهایم حدود ۸ درصد کاهش مصرف سوخت را در این محصول محقق کنیم. تحقق کامل مزایای این خودرو منوط به ایفای تعهدات دولت و ستاد بهینهسازی مصرف سوخت است.
وی همچنین با اشاره به مطالبات این شرکت از ستاد بهینهسازی گفت: در تجربههای قبلی نوسازی ناوگان، مطالبات قابل توجهی برای سایپا دیزل ایجاد شده که تاکنون تسویه نشده است. رقم این مطالبات برای شرکت حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود و انتظار داریم این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.