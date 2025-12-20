پخش زنده
شبکههای سیما در آستانه شب یلدا و فصل زمستان، با بازگشت سری جدید برنامه «۱۰۰۱» همراه با اجرای جدید و پخش مجموعه تلویزیونی کمدی ـ خانوادگی «بهار شیراز»، ترکیبی متنوع از آثار سرگرمکننده و خانوادگی را روانه آنتن میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سری جدید برنامه «۱۰۰۱» به مناسبت ویژه برنامه یلدا به کنداکتور شبکه نسیم باز میگردد.
سری جدید برنامه «۱۰۰۱» به تهیه کنندگی و کارگردانی فریدالدین نیکجو با اجرای هومن حاجیعبداللهی و حضور جناب خان با صداپیشگی محمد بحرانی به مناسبت ویژه برنامه یلدا به کنداکتور شبکه نسیم باز میگردد.
این برنامه ویژه شب یلدا یکشنبه ۳۰ اذر ماه ساعت ۲۲ از شبکه نسیم با میهمانان متنوع و جذاب از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
مجموعه تلویزیونی «بهار شیراز»
شبکه دو سیما زمستان امسال را با سریال جدید «بهار شیراز» تولید گروه نمایشی مرکز سیمرغ آغاز میکند.
«بهار شیراز» مجموعهای کمدی ـ خانوادگی است؛ که از دوشنبه اول دیماه، هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵، مهمان خانههای مخاطبان میشود و با روایت زندگی یک خانواده اصیل شیرازی، شبهای زمستان را رنگوبویی صمیمیتر میبخشد.
سریال تلویزیونی «بهار شیراز» جدیدترین محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ است که با ساختاری اپیزودیک، اما پیوسته، تجربهای متفاوت از روایت خانوادگی را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
هر قسمت از این مجموعه ، داستانی مستقل را روایت میکند، اما در دل این روایتهای جداگانه، یک خط داستانی مشترک و شخصیتهای ثابت، پیوندی منسجم و دنبالشونده میسازند.
داستان «بهار شیراز» در شهر شیراز و در بستر زندگی خانوادهای ریشهدار جریان دارد؛ خانواده «نادر معدل» و همسرش «پوران نظافت» که با فرزندان و اطرافیانشان، درگیر موقعیتهایی ساده، روزمره و در عین حال شیرین و طنزآمیز میشوند.
روایتها از دل روابط خانوادگی بیرون میآیند؛ جایی که شوخی، مهر، سوءتفاهم و همدلی، در کنار هم تصویری آشنا و دوستداشتنی از زندگی ایرانی ترسیم میکند.
در این مجموعه، قربان نجفی در نقش «نادر معدل» و سودابه بیضایی در نقش «پوران» ایفای نقش میکنند. همچنین بازیگرانی، چون مجتبی فلاحی، نسرین نکیسا، مازیار مهرگان، سارا رشیدی، ناهید استواری، آیسا عاشوریان، واله داودنژاد، سام نوری، میثاق جمشیدی و جمعی دیگر از هنرمندان شناختهشده در این سریال حضور دارند و به غنای شخصیتها و موقعیتهای داستانی افزودهاند.
«بهار شیراز» به نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و با فضایی خانوادگی، اجتماعی و طنز، برای پخش در شبهای زمستان شبکه دو سیما آماده نمایش شده است؛ مجموعهای که میکوشد با قصهگویی روان و شخصیتپردازی پررنگ، لبخند را به دل روایتهای روزمره زندگی بیاورد.