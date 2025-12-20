پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ظرفیتهای بالای شهرستان چایپاره، گفت: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار، فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده و تبدیل آذربایجانغربی به استانی نوظهور در عرصه تولید و توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی صبح امروز در آیین افتتاح واحد تولید دستمال مرطوب در شهرستان چایپاره، افزود: این شهرستان از نظر گردشگری، کشاورزی، دامداری و ظرفیتهای معدنی جایگاه ممتازی دارد و نیروی انسانی مستعد و توانمندی در آن حضور دارد که میتواند موتور محرک توسعه باشد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تمرکز بر تولید و احیای واحدهای راکد، خاطرنشان کرد: سالهاست که حمایت از تولید بهعنوان راهبرد اصلی کشور مطرح شده و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این نگاه را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.
استاندار آذربایجانغربی توسعه زیرساختها را نیز محور اصلی پیشرفت دانسته و افزود: چایپاره بهدلیل موقعیت ارتباطی و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ترانزیتی، جایگاهی راهبردی دارد.
رحمانی همچنین اضافه کرد: تکمیل راهها و اتصال مسیرهای ارتباطی، نهتنها برای استان بلکه برای کل کشور اهمیت دارد و همه دستگاهها باید برای به سرانجام رسیدن این پروژهها بسیج شوند.
وی در پایان با بیان اینکه نگاه مدیریت استان، تسهیل سرمایهگذاری و حذف بروکراسیهای زائد است، افزود: مرکز سرمایهگذاری استان حامی جدی سرمایهگذاران خواهد بود و هیچ مانعی برای تأمین زمین و ایجاد واحدهای تولیدی وجود ندارد.