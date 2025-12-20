به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در شبکه نهال، این روز‌ها صحبت از مسابقه بزرگ کتابخوانی «مژده گل»است و بچه ها با خواندن دو تا کتاب فوق‌العاده از زندگی حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع)، می توانند وارد یک دنیای پر از داستان‌های قشنگ و آموزنده شده و در این مسابقه کتابخوانی شرکت کنند.

جوایز برندگان این مسابقه از سفر معنوی به مشهد مقدس گرفته تا تبلت، کوادکوپتر، ساعت هوشمند، میکروسکوپ، تلسکوپ، بسته‌های رباتیک، کارت هدیه و تبرکی‌های ارزشمند جمکران است.

علاقمندان می توانند با ارسال عدد ۲ به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ و یا از طریق لینک‌های زیر به نشانی

https://pay.ketabiq.com/link/۷۵۴۷۲۲

https://pay.ketabiq.com/link/۷۵۴۷۲۰

در این مسابقه شرکت کنند.