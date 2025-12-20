آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۲۸ آذر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز ۱۱ آذر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا میزبانی از ۵ هزار و ۳۱۱ مخاطب، ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه که از روز ۴ آذر اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۲۲ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۶۰۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از روز ۱۲ آذر در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۵ اجرا و میزبانی از ۴۱۸ مخاطب به فروشی معادل ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از روز ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۱۵ اجرا و میزبانی از ۶۷۱ تماشاگر، ۱۲۰ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از روز ۲۸ آذر اجرای خود را در تالار سایه با ظرفیت مخاطب ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرد تاکنون با یک اجرا و میزبانی از ۳۵ تماشاگر به فروشی معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی هم که از روز ۲۸ آذر اجرای خود را در تالار سایه با ظرفیت تماشاگر ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، با یک اجرا و میزبانی از ۶۲ تماشاگر فروشی معادل ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از روز ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۲۳۵ مخاطب به فروشی معادل ۲۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است؛ و نمایش «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر نیز که از روز ۱۲ آذر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۳۶۳ مخاطب به فروشی معادل ۵۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلا» به کارگردانی علی شاه‌صفی که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است، با ۱۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۵۷۶ تماشاگر باشد و به فروش ۶۹ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان دست پیدا کند.

در همین سالن نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی‌حسین که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۱۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۳۶۱ تماشاگر باشد و به فروش ۲۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان دست پیدا کند.

در تماشاخانه سنگلج نیز نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده که از ۲۸ آذر با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱ اجرا، میزبان ۸۲ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، به مبلغ ۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروش دست پیدا کرده است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۰۷۲۱ نفر رسیده است.