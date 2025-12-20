پخش زنده
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از تداوم روند کاهشی ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر سعید صحبتی مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از تداوم روند کاهشی ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در استان خبر داد و بر رعایت نکات بهداشتی در شب یلدا تاکید کرد.
وی اظهار کرد: در هفته گذشته، یعنی از ۲۲ تا ۲۹ آذرماه، خوشبختانه روند کاهشی بیماری آنفلوآنزا که از حدود دو هفته قبل آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. در این مدت شاهد کاهش قابل توجه مراجعه بیماران با علائم حاد تنفسی به مراکز سرپایی و مراکز بستری بودهایم و این موضوع بهطور ملموس در خلوتتر شدن مطبها و درمانگاهها قابل مشاهده است.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به آخرین آمارها افزود: بر اساس نظام دیدهوری بیماریها در پایگاههای سرپایی و بستری، در هفته گذشته حدود ۳۴ درصد از مراجعهکنندگان دارای علائم تنفسی شبیه آنفلوآنزا یا سرماخوردگی بودند.
وی ادامه داد: در بخش سرپایی، از مجموع ۱۷ مورد نمونهگیری انجامشده، دو مورد معادل ۱۲ درصد تستها مثبت بوده است. همچنین در بخش بستری، از ۹۶ مورد نمونهگیری، ۲۱ مورد مثبت گزارش شده که معادل ۲۲ درصد میباشد. عمده موارد شناساییشده مربوط به آنفلوآنزای نوع A و زیرگونه H۳N۲ است.
دکتر صحبتی با تأکید بر لزوم هوشیاری عمومی خاطرنشان کرد: اگرچه روند بیماری کاهشی است، اما همچنان تعدادی از بیماران بهویژه سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، به آنفلوآنزا مبتلا میشوند و در برخی موارد دچار عوارض شدید و نیازمند بستری در بیمارستان هستند.
وی با اشاره به در پیش بودن مراسم شب یلدا گفت: با توجه به اینکه محور اصلی این دورهمیها سالمندان و بزرگان خانواده هستند و این عزیزان نسبت به عوارض آنفلوآنزا حساسترند، لازم است مراقبتهای بهداشتی با جدیت بیشتری رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که دارای علائم بیماری یا مشکوک به ابتلا هستند، از حضور در جمع خودداری کنند و در صورت حضور ناگزیر، حتماً از ماسک استفاده کنند.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأکید کرد: پرهیز از روبوسی، در آغوش گرفتن سالمندان، رعایت فاصله فیزیکی مناسب و شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون، بهویژه برای افراد علامتدار یا دارای بیماریهای مزمن، میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال بیماری داشته باشد و کمک کند تا مراحل پایانی موج جدید آنفلوآنزا را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.