حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان باحضور در اداره کل میراث فرهنگی استان با مدیر و کارکنان این اداره دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان در دیدار با کارکنان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حفظ و انتقال هویت، فرهنگ و تاریخ کردستان به نسلهای آینده را ضروری دانست وگفت کردستان ظرفیتهای فراوانی در بخشهای مختلف دارد و با شناساندن آنها و جذب گردشگر توسعه استان شتاب میگیرد.