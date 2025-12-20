به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان در دیدار با کارکنان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حفظ و انتقال هویت، فرهنگ و تاریخ کردستان به نسل‌های آینده را ضروری دانست وگفت کردستان ظرفیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف دارد و با شناساندن آن‌ها و جذب گردشگر توسعه استان شتاب می‌گیرد.