پخش زنده
امروز: -
در پی بارش برف پاییزی در خراسان شمالی (۲۶ تا ۲۸ آذر)، ۲ و ۹۸ هزار کیلومتر از محورهای استان توسط راهداران برف روبی و بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: برای برف روبی محورها در این مدت ۴۰۲ نفر روز راهدار و ۲۱۰ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری به کارگیری شده است.
مهدی میقانی با بیان اینکه هزار و ۲۷۴ تن شن و نمک به منظور یخ زدایی شبکه راهها مصرف شده است، افزود: همچنین ۴۸ محور روستایی به طول ۶۲۲ کیلومتر درگیر برف بوده که راهداران نسبت به بازگشایی آنها اقدام کردند.
وی ادامه داد: در سه روز گذشته، راهداران استان به ۱۳۴ خودروی گرفتار در برف و کولاک و ۵ نفر در راه مانده امداد رساندهاند.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، عملیات برف روبی در محورهای مواصلاتی با استفاده از تمام ظرفیت اداره کل همچنان ادامه دارد.