علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز در کشور، اعلام کرد که پایداری شبکه توزیع در روز‌های اوج مصرف زمستانی آتی، بدون همراهی و صرفه‌جویی همه‌جانبه مردم و به خصوص ادارات، امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شیخی با بیان اینکه تولید روزانه گاز خام کشور در مرز یک میلیارد مترمکعب قرار دارد و پس از شیرین‌سازی حدود ۸۷۰ میلیون مترمکعب آن وارد شبکه سراسری می‌شود، تأکید کرد که علیرغم اقدامات مؤثر ذخیره‌سازی سوخت مایع و گاز در ابتدای فصل سرما، مدیریت مصرف در ادامه مسیر حیاتی است.

وی راهکار اصلی را پایبندی دقیق به دمای رفاه ۲۰ درجه سانتی‌گراد در تمامی اماکن عمومی و خانگی دانست و گفت: در شرایط کنونی، هیچ جایگزینی جز مدیریت دقیق مصرف وجود ندارد و رعایت این معیار دمایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از افت فشار و قطعی‌های احتمالی ایفا کند.

مدیرعامل شرکت گاز همچنین درخواست ویژه‌ای از نهاد‌های دولتی داشت و عنوان کرد که انتظار می‌رود ادارات و دستگاه‌های اجرایی در رعایت الگوی مصرف پیشگام باشند.

وی افزود: شرکت گاز در همین زمینه اقدام به عایق‌بندی و نصب سامانه‌های هوشمند بر روی موتورخانه‌های ادارات کرده تا امکان پایش لحظه‌ای مصرف و دمای خروجی فراهم شود.

شیخی در پایان تأکید کرد: صرفه‌جویی در گاز، یک مسئولیت ملی و اجتماعی است و همکاری مدیران دولتی، کلید اصلی عبور موفقیت‌آمیز استان از پیک مصرف زمستانی خواهد بود.