سومین جشنواره آواها به میزبانی ندامتگاه مرکزی کرج
مراسم اختتامیه سومین جشنواره آواها و نواهای محلی زندانیان استان البرز با معرفی افراد برگزیده به میزبانی ندامتگاه مرکزی کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مدیرکل زندانهای استان البرز گفت: برگزاری این برنامه، هم به زندانیان انگیزه میدهد و هم باعث پویایی برنامههای فرهنگی و تربیتی میشود.
فتحی در ادامه با تأکید بر رویکرد اصلاحی و تربیتی در مجموعه زندانها، افزود: برخلاف نگاه کلیشهای، امروز زندانها با تکیه بر آموزههای اسلامی و انسانی، محلی برای اصلاح و بازسازی شخصیت هستند و این که هنر، زبان عشق و امید است که محدودیتها را به توانایی تبدیل میکند و میتواند زمینهساز رهایی فردی و بازگشت سالم به جامعه باشد.
سومین جشنواره آواها و نواهای محلی با شرکت ۲۲۰ زندانی زن و مرد در ۵ رشته ازجمله آواز سنتی، موسیقی مدرن، منتقبت خوانی، پاپ، تک نوازی و نوازندگی گروهی به مدت سه روز در ندامتگاه فردیس و ندامتگاه مرکزی کرج برگزار شد که در مراسم اختتامیه به افراد برتر جوایزی اهداء شد.