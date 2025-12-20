توقف شمارهگذاری خودروهای که امتیاز لازم را از مرکز تست تصادف دریافت نکنند
رئیس پلیس راهور تهران گفت: شمارهگذاری همه خودروهای که امتیاز و استانداردهای لازم را دریافت نکنند متوقف خواهد شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران در خصوص مرکز تست تصادف خودرو افزود: در مرکز تست تصادف خودرو تلاش خواهیم کرد که بدون هیچگونه ملاحظهای، آنچه که باید به لحاظ استانداردهای ایمنی مورد توجه قرار بگیرد، لحاظ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: هر خودرویی که امتیازات لازم را در این آزمون به دست نیاورد، حتماً از ادامه تولید و شمارهگذاری خودروهای داخلی حذف خواهد شد.
وی افزود: در مورد خودروهایی که در مرکز تصادف موفقیتآمیز بودند یا نبودند، نمرهای به خودروهای داخلی میدهید؟ چون هنوز آزمون رسمی از آنها به عمل نیامده، اجازه دهید این موضوع را بیان نکنم.