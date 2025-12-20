فرماندار کهنوج با اشاره به بارندگی‌های چند روز اخیر گفت: بر اساس اعلام ایستگاه‌های هواشناسی، بیش از ۱۷۴ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ایزدی فرماندار کهنوج با اشاره به بارندگی‌های چند روز اخیر در شهرستان گفت: از روز سه‌شنبه تا جمعه شاهد بارندگی‌های قابل توجهی در سطح شهرستان کهنوج بودیم که بر اساس اعلام ایستگاه‌های هواشناسی، بیش از ۱۷۴ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی افزود: با توجه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده از قبل، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خوشبختانه از بروز بسیاری از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شد، هرچند بارندگی‌ها خساراتی را نیز به همراه داشت.

فرماندار کهنوج با اشاره به خسارات بخش کشاورزی اظهار داشت: در این بارندگی‌ها حدود ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی دچار آب‌گرفتگی شد و متأسفانه ۴۰ رأس دام سبک نیز تلف شدند.

ایزدی ادامه داد: در حوزه آب‌رسانی شهری و روستایی، به دلیل فرونشست زمین چند حلقه چاه از مدار خارج شد و الکتروپمپ تعدادی از چاه‌ها نیز دچار سوختگی شد که اقدامات لازم برای جبران آن در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت برق شهرستان گفت: در برخی نقاط شاهد قطعی‌های مکرر برق بودیم که با تلاش شبانه‌روزی همکاران در اداره برق، تمامی این مشکلات برطرف شده است.

فرماندار کهنوج همچنین از آب‌گرفتگی حدود ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح شهرستان خبر داد و تأکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمامی راه‌های ارتباطی شهرستان باز و تردد در آنها برقرار است.

ایزدی در پایان ضمن قدردانی از جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی و بخش خصوصی افزود: در حال حاضر مشکلاتی در حوزه معابر شهری به دلیل آب‌گرفتگی و آب‌شستگی وجود دارد که شهرداری در تلاش است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آنها اقدام کند و ماشین‌آلات سنگین بخش خصوصی نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشتند.