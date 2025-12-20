پخش زنده
«چله نوا»؛ ویژه برنامهای موسیقایی به مناسبت پاسداشت آئین «شب یلدا» با حمایت دفتر امور موسیقی توسط انجمن موسیقی ایران و فرهنگسرای بهمن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «چله نوا» عنوان ویژه برنامهای موسیقایی به مناسبت پاسداشت آئین «شب یلدا» است که روز یکشنبه بیستم آذر ماه با حمایت دفتر امور موسیقی توسط انجمن موسیقی ایران و فرهنگسرای بهمن پیش روی شهروندان قرار میگیرد.
آغاز این رویداد از ساعت ۱۵ با اجرای موسیقی میدانی در کنار غرفههای یلدایی در محوطه فضای باز فرهنگسرای بهمن است و از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروههای موسیقی در سالن مرکز همایشهای بینالمللی شهید آوینی اجرا دارند.
بر اساس برنامه ارائه شده، گروههای نوای سیمره (موسیقی لری)، رهاب (موسیقی آذری)، خاطرهها (موسیقی پاپ)، ارکستر سازهای بادی تهران و گروه کر فرهنگسرای بهمن در این رویداد برای مخاطبان مینوازند.