پخش زنده
امروز: -
شبکه نمایش سیما همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، طولانیترین شب سال، مجموعه ویژهای از فیلمهای سینمایی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این باکس، پنج فیلم سینمایی در گونه ها و فضاهای متنوع از عصر تا بامداد روی آنتن میروند.
یکشنبه ۳۰ آذر ماه، «جغد شب» ساعت ۱۷ آغازگر این ویژه برنامه است و پس از آن «رفیق بد» ، «بازگشت به آینده»، «گرن توریسمو» و «برندهها و بازندهها» به ترتیب در ساعات ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۱ بامداد برای علاقهمندان پخش خواهد شد.
بر اساس جدول پخش اعلامشده، فیلم سینمایی «جغد شب» محصول ۲۰۲۲ کره جنوبی به کارگردانی ته جین آن رأس ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.
در خلاصه این فیلم آمده است: کیونگ سو یک پزشک طب سوزنی نابینا است که در طول روز قادر به دیدن چیزی نیست، اما به طرز عجیبی میتواند مانند یک فرد عادی در شب ببیند.
در این میان یک شب کیونگ سو شاهد مرگ ولیعهد شده و تصمیم میگیرد تا حقیقت مرگ او را آشکار کند اما…
هنرمندانی همچون ریو جون-یول، یو هه-جین، یون جین آن، سه هو ان، سوک-هیون آن، سونگها چو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
پس از آن فیلم «رفیق بد» به کارگردانی عباس احمدی مطلق در ساعت ۱۹ به نمایش درمیآید.
این فیلم داستان دو دوست به نامهای حبیب و عزیز را روایت میکند.
آنها از بچگی با هم بزرگ شدهاند و حالا هم که صاحب خانواده شدهاند با یکدیگر رابطه خانوادگی دارند.
این دو کارمند بانک هستند و کارشان انتقال پول بین شعب بانکهاست. یک روز حین ماموریت پولها به سرقت میرود و ...
بازیگرانی، چون ایرج طهماسب، حمید جبلی، هما روستا، ژاله صامتی، ریما رامینفر، مهدی باطبی و الناز حبیبی به ایفای نقش پرداختهاند.
در ادامه، علاقهمندان میتوانند ساعت ۲۱ تماشاگر فیلم محبوب «بازگشت به آینده ۲» از سری فیلمهای دنباله دار شبکه نمایش که توسط رابرت زمکیس کارگردانی شده باشند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان مایکل جی فاکس، کریستوفر لیود، توماس اف ویلسون، لیا تامپسون و الیزابت شو را نام برد.
در خلاصه این فیلم آمده است: «مارتی مک فلای» که به تازگی از گذشته برگشته دوباره توسط دکتر امت به آینده فرستاده میشود تا از به زندان افتادن پسرش در آینده جلوگیری کند، اما متأسفانه اوضاع خرابتر میشود و....
باکس ویژه شب یلدای شبکه نمایش با پخش فیلم «گرن توریسمو» محصول ۲۰۲۳ به کارگردانی نیل بلومکمپ در ساعت ۲۳ ادامه پیدا میکند و در نهایت فیلم «برندهها و بازندهها» به کارگردانی جوزپه کولیتزی ساعت ۱ بامداد روی آنتن میرود.