آنفلوانزای فوقحاد پرندگان، صدور مجوز شکار در اصفهان را ممنوع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت حیات وحش اداره کل محیطزیست اصفهان گفت: صدور هرگونه مجوز شکار پرندگان و همچنین ورود پرنده جدید به باغ پرندگان اصفهان به دلیل شیوع آنفلوانزا ممنوع شد.
مرتضی جوهری افزود: این تصمیم با توجه به وضعیت بیماریهای دامی و احتمال انتقال ویروس از طریق پرندگان مهاجر گرفته شده و تا زمانی که سازمان دامپزشکی کشور رفع کامل خطر را تأیید کند، ممنوعیتها ادامه دارد.
وی ادامه داد: ایستگاههایی که پرندگان مهاجر دارند، به طور مداوم رصد میشود و تاکنون هیچ کانون فعال آنفلوا نزای پرندگان در استان اصفهان ثبت نشده است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود:
پرندگان مهاجر ممکن است ناقل ویروس باشند؛ بنابراین توصیه میشود افراد از هرگونه تماس نزدیک با پرندگان وحشی پرهیز کنند تا خطر انتقال بیماری به حداقل برسد.
شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان هم با اشاره به تهدید بسیار جدی ناشی از خشکی کامل زایندهرود گفت:زمانی که زایندهرود جریان دارد، پرندگان مهاجر در حاشیه رودخانه و تالاب گاوخونی متمرکز میشوند و اگر حتی یکی از آنها ناقل ویروس باشد، آلودگی در یک محدوده مشخص باقی میماند، اما وقتی خشک باشد، این پرندگان بهجای یک نقطه، در هزاران استخر کشاورزی، آببند و چالههای پراکنده در سراسر استان پخش میشوند.