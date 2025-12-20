به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ صغری قامتی مقدم دبیر این جشنواره گفت: هزار اثر در ده بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۶۵ قصه از بین این آثار انتخاب شده است.

سجاد کوچکی نژاد سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان گیلان هم گفت: گیلان نخستین استانی است که این جشنواره در آن شروع شده است و در واقع قصه زبان مشترک میان نسل هاست که فرهنگ از زبان قصه سریعترو شکیل‌تر منتقل می‌شود.

قصه گو‌های برتر این جشنواره قرار است به جشنواره ملی قصه گویی که اواخربهمن ماه در اصفهان برگزار می‌شود راه پیدا کنند.