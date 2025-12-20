پخش زنده

اهدای اعضای بدن مرد ۶۴ ساله اهل بابل پس از تأیید مرگ مغزی، به چند بیمار نیازمند پیوند، حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زندهیاد عبدالله محمدی مرد ۶۴ ساله اهل روستای کریکلای بابل که به دنبال خونریزی مغزی در بخش ICU داخلی بیمارستان آیتالله روحانی بابل بستری شده بود، با وجود تلاشهای شبانهروزی پزشکان و کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد.
پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده این مرحوم، فرآیند اهدای عضو با همکاری تیمهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل و تهران انجام گرفت.
اعضای اهدایی این بیمار مرگ مغزی شامل کبد و نسوج بود که به چندین بیمار نیازمند پیوند اهدا شد و جان دوبارهای به آنان بخشید.
زندهیاد عبدالله محمدی یکصد و بیستمین مورد شناساییشده مرگ مغزی از سال ۱۳۸۵ تاکنون و پنجمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۴ در استان مازندران به شمار میرود.