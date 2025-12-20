به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از کارگاه‌های تولیدی، بیناد علوی در شهرستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون با افزایش ۲ برابری نسبت به مشابه سال گذشته بیش از ۲۵۶ طرح اشتغال زایی در این شهرستان راه اندازی و زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

رمضان رحیمی با اشاره به اینکه ۳۶ میلیارد تومان تسهیلات به کارآفرینان این شهرستان پرداخت شده است افزود: تا پایان امسال ۱۵۰ کار آفرین دیگر هم که درصف وام قرار دارند وام‌های آنها را بنیاد علوی پرداخت می‌کند.

وی گفت: بنیاد علوی امسال در حوزه بهداشت و درمان هم به بیش از ۲ هزار نفر در روستا‌های این شهرستان خدمات رایگان مامایی، چشم پزشکی و دندان پزشکی ارائه کرده است.