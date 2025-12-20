کاربری مسکونی خانههای تبدیلشده به مدرسه حفظ میشود
استاندار البرز گفت: به منظور نهضت مدرسهسازی استان، مقرر شد تمام خانههایی که به منظور توسعه فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند، کاربری مسکونی خود را حفظ کنند تا ضمن جبران کمبود سرانه آموزشی، حقوق مالکان نیز صیانت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مجتبی عبداللهی روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در جلسه نهضت مدرسهسازی استان، گفت: با توجه به تراکم جمعیتی بالا و محدودیت زمین در البرز، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود یک ضرورت است و این سیاست میتواند به تسریع در تأمین فضای آموزشی کمک کند.
او با اشاره به بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مدارس غیردولتی در این جلسه، تصریح کرد: مدارس غیردولتی در سالهای اخیر نقش موثری در ارتقای سرانههای آموزشی استان ایفا کردهاند و حمایت از این مجموعهها که در کنار دولت به آموزش دانشآموزان کمک میکنند، از رویکردهای جدی مدیریت استان است.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر حمایتی از مدارس غیردولتی، در کنار توسعه مدارس دولتی، موجب ارتقای کیفیت آموزش، افزایش دسترسی دانشآموزان به فضاهای آموزشی استاندارد و ایجاد تعادل در نظام آموزشی استان خواهد شد.
عبداللهی تاکید کرد: نهضت مدرسهسازی در البرز با مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و خیرین مدرسهساز با جدیت ادامه خواهد یافت.