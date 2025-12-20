نشت گاز باعث انفجار یک منزل مسکونی در شبانکاره شد
نشست گاز باعث انفجار در یک واحد مسکونی در شهر شبانکاره شهرستان دشتستان و سوختگی شدید یه نفر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث شهرستان دشتستان از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در شهر شبانکاره خبر داد و گفت: این حادثه ظهر جمعه ۲۸ آذر به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ دشتستان گزارش شد.
حمید رضا شبانکاره افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، گروه عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شبانکاره به محل حادثه اعزام شد و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به وسعت و شدت سوختگی، فرد مصدوم پس از انجام مراقبتهای لازم به بیمارستان تخصصی سوختگی گناوه منتقل شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ دشتستان با اشاره به بررسیهای اولیه گفت: بر اساس شواهد موجود، علت انفجار نشت گاز از بخاری در داخل ساختمان بوده است.
وی از شهروندان درخواست کرد در فصل سرما، نکات ایمنی مربوط به استفاده از وسایل گرمایشی بهویژه بخاریهای گازی را بهطور جدی رعایت کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.