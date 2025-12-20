پخش زنده
مدیرکل راهآهن قم گفت: به منظور توسعه حمل و نقل ریلی و با حمایت استان زمینه تحقق نخستین سرمایهگذاری مشترک راهآهن و بخش خصوصی در استان قم به ارزش حدود سه همت فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید ارجونی در دیدار استاندار قم از راه آهن استان افزود: این سرمایهگذاریها در حوزههایی از جمله سیلوی گندم، شهرک صنعتی شکوهیه و منطقه سلفچگان انجام شده که طرح سیلوی گندم به بهرهبرداری رسیده و هماکنون بیش از ۱۰۰ واگن گندم در حال تخلیه است.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش تردد کامیونها در جادهها، موجب کاهش ترافیک، سوانح جادهای و افزایش ایمنی و پدافند غیرعامل استان شده است.
سرمایه گذاری 450 میلیاردی برای رسیدن به موقع مسافران
مدیرکل راهآهن قم با اشاره به اجرای طرح بلاکهای میانی در مسیرهای ریلی استان اظهار کرد: با اجرای این طرح، ظرفیت عبور قطارها افزایش یافته و در برخی مسیرها به جای عبور یک قطار، امکان تردد همزمان چهار قطار فراهم شده است که نتیجه آن کاهش چشمگیر تأخیر قطارها بوده است.
مجید ارجونی تصریح کرد: میزان تأخیر قطارها که پیش از این به حدود سه هزار دقیقه میرسید، اکنون به کمتر از ۲۰۰ دقیقه کاهش یافته که معادل کاهش حدود ۹۰ درصدی است.
برای اجرای این طرح، حدود ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و رضایتمندی مسافران و صاحبان بار داشته است.