پخش زنده
امروز: -
با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما بهمنظور پیشگیری از سرمازدگی و جلوگیری از خسارت به محصولات صیفی گلخانهای، رعایت توصیههای زیر ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ به اطلاع گلخانهداران محترم میرساند: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما در روزها و شبهای آینده و بهمنظور جلوگیری از خسارت به محصولات صیفی گلخانهای (خیار سبز، گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان و …)، رعایت توصیههای زیر ضروری است:
مدیریت دما
•تنظیم و حفظ دمای گلخانه در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد
•کنترل مداوم دما بهویژه در ساعات شبانه و بامدادی
•اطمینان از عملکرد صحیح سیستمهای گرمایشی و ترموستاتها
اقدامات حفاظتی
•درزگیری کامل درها، پنجرهها و پوشش گلخانه جهت جلوگیری از نفوذ هوای سرد
•استفاده از پوشش دولایه پلاستیک یا نایلون حبابدار
تهویه و آبیاری
•بستن دریچهها در شب و انجام تهویه کنترلشده در طول روز
•انجام آبیاری در ساعات میانی روز و خودداری از آبیاری شبانه
•مدیریت رطوبت جهت جلوگیری از تنش سرما و بیماریهای قارچی
توصیههای تکمیلی
•استفاده از مالچ برای حفظ دمای ریشه
•بستن سریع دریچههای گلخانه پیش از غروب آفتاب برای حفظ گرمای ذخیرهشده
تأکید میگردد: پایش مستمر دما و حفظ آن در بازه ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد نقش کلیدی در جلوگیری از سرمازدگی و افت عملکرد محصولات صیفی دارد.