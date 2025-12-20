با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما به‌منظور پیشگیری از سرمازدگی و جلوگیری از خسارت به محصولات صیفی گلخانه‌ای، رعایت توصیه‌های زیر ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ به اطلاع گلخانه‌داران محترم می‌رساند: با توجه به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما در روز‌ها و شب‌های آینده و به‌منظور جلوگیری از خسارت به محصولات صیفی گلخانه‌ای (خیار سبز، گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان و …)، رعایت توصیه‌های زیر ضروری است:

مدیریت دما

•تنظیم و حفظ دمای گلخانه در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد

•کنترل مداوم دما به‌ویژه در ساعات شبانه و بامدادی

•اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌های گرمایشی و ترموستات‌ها

اقدامات حفاظتی

•درزگیری کامل درها، پنجره‌ها و پوشش گلخانه جهت جلوگیری از نفوذ هوای سرد

•استفاده از پوشش دولایه پلاستیک یا نایلون حباب‌دار

تهویه و آبیاری

•بستن دریچه‌ها در شب و انجام تهویه کنترل‌شده در طول روز

•انجام آبیاری در ساعات میانی روز و خودداری از آبیاری شبانه

•مدیریت رطوبت جهت جلوگیری از تنش سرما و بیماری‌های قارچی

توصیه‌های تکمیلی

•استفاده از مالچ برای حفظ دمای ریشه

•بستن سریع دریچه‌های گلخانه پیش از غروب آفتاب برای حفظ گرمای ذخیره‌شده

تأکید می‌گردد: پایش مستمر دما و حفظ آن در بازه ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد نقش کلیدی در جلوگیری از سرمازدگی و افت عملکرد محصولات صیفی دارد.