کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، وضعیت واردات و توزیع نهاده‌های دامی و برنج، اصلاح برخی قوانین حوزه محیط‌زیست و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در حوزه مدیریت منابع آب را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس دستورکار اعلام شده کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، روز (شنبه ۲۹ آذرماه)، کمیته حفظ نباتات و ایمنی سلامت کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را با حضور مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان سازمان ملی استاندارد، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار دارد.

بر اساس این گزارش وضعیت میزان واردات و نحوه توزیع نهاده‌های دامی و برنج در نشست روز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) کمیسیون کشاورزی با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و استاندار سیستان و بلوچستان بررسی می‌شود. همچنین در این روز، اجرای ماده ۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

در ادامه، گزارش مصوبه کمیته محیط‌زیست در خصوص لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه (۶) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها (مارپل ۱۹۷۳/۷۸) و طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک بررسی خواهد شد.

همچنین بررسی طرح اصلاح بند «الف» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از دیگر برنامه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس در روز (دوشنبه ۱ آذرماه) است.

در روز (سه‌شنبه ۲ آذرماه) نیز، عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در خصوص اقدامات و برنامه‌ها و نحوه هماهنگی این دو وزارتخانه برای مدیریت تأمین و توزیع آب با توجه به تکالیف قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین بازدید از آخرین دستاورد‌های فضایی کشور و بررسی راه‌اندازی مراکز داده‌های فضایی استانی مبتنی بر ماهواره‌های بومی، سامانه‌های هوشمند مدیریت سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و دستگاه‌های ضد سرمازدگی، با هدف شکل‌گیری اکوسیستم ماهواره‌های ضد سرمازدگی، در دستور کار اعضای کمیسیون قرار دارد.