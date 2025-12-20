به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

* مرحله یازدهم - ماده داونهیل یا سرعت:: (این مرحله جایگزین مرحله لغو شده در بیورکریک شده است.)

۱- مارکو اودرمَت از سوئیس ۱:۲۴:۴۸ دقیقه

۲- فرانیو فون آلمن از سوئیس ۱:۲۴:۶۳،

۳- دومینیک پاریس از ایتالیا ۱:۲۴:۶۷

- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از دومین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۰۰، فرانیو فون آلمن از سوئیس با ۱۳۰ و دومینیک پاریس از ایتالیا با ۱۰۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

* مرحله دوازدهم - ماده سوپرجی یا مارپیچ سرعت:

۱- یان زابیستران از چک ۱:۲۴:۸۶ دقیقه

۲- مارکو اودرمَت از سوئیس ۱:۲۵:۰۸،

۳- جووانی فرانزونی از ایتالیا ۱:۲۵:۲۳

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۲۵ امتیاز صدرنشین شد و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۰۹ امتیاز دوم و رافائل هازر از اتریش با ۱۴۶ امتیاز در رده سوم هستند.

- وضعیت سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از سومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۱۹۵ امتیاز پیشتاز شد و پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز دوم و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از چهارمین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۶۰ و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۴۵ امتیاز اول و دوم هستند و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز سوم است.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از دوازدهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۶۸۵ امتیاز پیشتاز است و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۳۰۲ و تیمو هوگان از نروژ با ۲۸۱ امتیاز دوم و سوم هستند.