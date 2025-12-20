به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس ظهر امروز شنبه در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان در سالن شهید انصاری استانداری گفت: اثرگذاری واقعی در ورزش، مهم‌تر از عناوین رسمی و مدال‌هاست و افرادی که از سرمایه اجتماعی برخوردارند، می‌توانند با نفوذ و عملکرد خود منشأ تحول در این حوزه باشند.

وی با اشاره به ظرفیت قهرمانان ورزشی و مدیران اثرگذار افزود: کسانی که در عرصه ورزش موفق بوده‌اند، چه در میدان رقابت و چه در عرصه مدیریت، می‌توانند نقش مهمی در هدایت جامعه به سمت نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و توسعه ایفا کنند.

استاندار گیلان با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی استان گفت: سرانه ورزش در گیلان نیازمند ارتقاست و با برنامه‌ریزی هدفمند، استفاده بهینه از امکانات موجود و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، می‌توان به نتایج مطلوب و ماندگار دست یافت.

هادی حق‌شناس همچنین ورزش را ابزاری مؤثر در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: توسعه ورزش می‌تواند در ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش انگیزه در میان جوانان و تقویت سرمایه اجتماعی و مدیریتی استان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.