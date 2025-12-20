رئیس دادگستری رودبار جنوب گفت: در آستانه شب یلدا و در راستای سیاست‌های حمایتی دستگاه قضایی، با اعطای مرخصی منجر به آزادی چهار نفر از محکومان مالی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب گفت: در آستانه شب یلدا و در راستای سیاست‌های حمایتی دستگاه قضایی، با اعطای مرخصی منجر به آزادی چهار نفر از محکومان مالی در شهرستان رودبار جنوب موافقت شد و این افراد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

محمد فرجام طاهری در تشریح این خبر افزود: در حال حاضر مجموع زندانیان مالی این حوزه قضایی ۱۰ نفر است و دادگستری شهرستان با پیگیری مستمر، جلب رضایت شکات و همکاری مؤثر ستاد دیه، در تلاش است زمینه آزادی سایر زندانیان مالی را نیز فراهم کند.

وی بیان کرد: این اقدامات با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های زندانیان انجام می‌شود و این روند حمایتی در مناسبت‌های مختلف و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.