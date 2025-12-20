پخش زنده
امروز: -
دانشگاه شیراز در مسابقات نجات غريق قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ تیم نجات غریق دانشجویان دختر دانشگاه شیراز در رقابتهای نجات غريق قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که با حضور ۱۳ تیم از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.
عناوین کسب شده ازسوی دانشجویان دانشگاه شیراز در این دوره از رقابتها عبارت است از:
ماده پرتاب طناب: مقام اول ایده میمندینژاد و آوا ضیا
ماده ۵۰ متر حمل آدمک، مقام اول آناهیتا بهبود
ماده ۲۰۰متر با مانع، مقام سوم خانم پانیا رخبخش
مقام اول ماده ۴×۵۰ تیمی با مانع: میمندینژاد، زهرا کشاورز شیرازی، آناهیتا بهبود، پانیا رخبخش
مقام اول ماده۴×۲۵ حمل آدمک تیمی: ایده میمندینژاد، زهرا کشاورز شیرازی، آناهیتا بهبود، پانیا رخبخش
مربی تیم کیمیا نیکسرشت و سرپرست آن نیز زهره مسرور بود.