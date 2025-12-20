به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تخصیص و توزیع ۵۵۰ تن برنج وارداتی در این استان خبر داد و گفت: این میزان برنج بر اساس سهمیه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به مازندران اختصاص یافته است.

قربان‌نژاد افزود: طبق مصوبات جلسه کمیته اقدام مشترک در استانداری، مقرر شد این برنج بر مبنای سهم‌بندی جمعیتی در سطح استان توزیع شود. بر این اساس، از شهرستان نور به شرق استان با قیمت ۱۲۵ هزار تومان و از شهرستان نوشهر به غرب استان با قیمت ۱۲۷ هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

وی گفت: برای نظارت بهتر و توزیع مناسب‌تر، عرضه این برنج از طریق فروشگاه‌های منتخب بسیج اصناف انجام خواهد شد و این مجموعه ظرفیت خود را در اختیار شهرستان‌ها قرار می‌دهد تا توزیع به‌صورت گسترده و در دسترس مردم انجام شود.

مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: پیگیری برای دریافت سهمیه اضافی ۱۸۰ تن برنج دیگر نیز در حال انجام است و به محض تخصیص از سوی وزارتخانه، سهم شهرستان‌ها و نحوه توزیع آن مشخص و ابلاغ می‌شود.

قربان‌نژاد گفت: هدف اصلی این طرح، تنظیم بازار و تأمین آرامش بازار است و تلاش می‌شود توزیع این برنج وارداتی تا پیش از شب یلدا به طور کامل انجام شود.