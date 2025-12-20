شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، همزمان با فرارسیدن شب یلدا و آغاز فصل زمستان، از آغاز رسمی اجرای «طرح ملی سبا» در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح ملی «سفیران بهینه‌سازی انرژی» (سـبـا)، با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی و تربیت سفیران انرژی در میان خانواده‌ها، دانش‌آموزان و عموم مردم اجرا می‌شود. این طرح با مشارکت فعال استانداری، اداره کل آموزش و پرورش و صدا و سیمای مرکز زنجان پیش خواهد رفت.

در طول دی‌ماه امسال، برنامه‌های گسترده‌ای برای تحقق اهداف این طرح تدارک دیده شده است. این برنامه‌ها شامل برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات، نمایش‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی با محوریت مصرف بهینه انرژی خواهد بود.

هدف اصلی این اقدامات، نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه برق در سطح جامعه و خانوار‌ها عنوان شده است.

شرکت توزیع برق استان زنجان، عموم شهروندان را دعوت کرده است تا با مشارکت فعال در این برنامه‌ها، یلدای امسال را به عنوان نقطه عطفی برای ایجاد تحول فرهنگی در الگوی مصرف انرژی در استان تبدیل کنند.