شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد ۹۳ هزار و ۴۹۷ واحدی معادل ۲.۴۸ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۸۲ واحد ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲۲ هزار و ۷۲۷ واحدی معادل ۲.۱۷ درصد، به سطح یک میلیون و ۷۰ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۵ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسید.
امروز از ابتدای بازار معمالات با افزایش تقاضا در همه گروههای بورسی آغاز شد و به تدریج تعداد صفهای خرید بیشتر شد بطوری که در پایان معاملات بیش از ۹۰ درصد نمادها بازدهی مثبت داشتند.
در جریان معاملات امروز، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد که این رقم نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای سهامی اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.
همچنین بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای طلا و سکه بورسی خارج شد.