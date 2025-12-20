شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد ۹۳ هزار و ۴۹۷ واحدی معادل ۲.۴۸ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۸۲ واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۲ هزار و ۷۲۷ واحدی معادل ۲.۱۷ درصد، به سطح یک میلیون و ۷۰ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۵ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسید.

امروز از ابتدای بازار معمالات با افزایش تقاضا در همه گروه‌های بورسی آغاز شد و به تدریج تعداد صف‌های خرید بیشتر شد بطوری که در پایان معاملات بیش از ۹۰ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت داشتند.

در جریان معاملات امروز، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد که این رقم نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

همچنین بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا و سکه بورسی خارج شد.