پخش زنده
امروز: -
مسئول برگزاری رویداد «نجات انار» در باغ کتاب گفت: در این رویداد شرکتکنندگان با اجرای پروژههای ساده مهندسی هوافضا، انارهای سفالی را از سقوط ششمتری نجات میدهند؛ چالشی که به مناسبت شب یلدا طراحی شده است.
محمدحسین سیدرضایی؛ فعال آموزشی و مسئول رویداد «نجات انار» در مصاحبه خبرگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به جزئیات این رویداد آموزشی گفت: این برنامه در قالب یک ورکشاپ یک تا دو ساعته برگزار میشود و کودکان در آن بهصورت عملی با مفاهیم اولیه مهندسی هوافضا آشنا میشوند.
وی افزود: مبنای این آموزش، ساخت سازههای ساده هوافضایی است که وظیفه آنها «نجات یک جسم» است. به مناسبت شب یلدا، ما از انارهای سفالی استفاده کردیم تا این آموزش علمی با یک مناسبت فرهنگی پیوند بخورد.
سیدرضایی ادامه داد: بچهها باید سازههایی طراحی کنند که بتواند انار را از ارتفاع حدود شش متری به پایین پرتاب کند، بدون آنکه آسیبی ببیند. در این میان، ایدههای خلاقانهتر و سازههایی که بهتر نکات آموزشی را رعایت کرده باشند، مورد توجه قرار میگیرند.
وی هدف اصلی این برنامه را ارتقای مهارتهای عملی کودکان دانست و گفت: تلاش ما این است که با شبیهسازیهای ساده، آموزش را از حالت صرفاً تئوریک جلوتر ببریم تا بچهها تجربه واقعی یک فعالیت علمی و گروهی را داشته باشند.
این فعال آموزشی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری گروه «فنیوزه» برگزار میشود؛ گروهی که تمرکز آن بر آموزش فنی و فناوری به کودکان و نوجوانان است و تلاش میکند یادگیری علم را به تجربهای جذاب و ملموس تبدیل کند.
رویداد نجات انار بمناسبت شب یلدا در باغ کتاب تهران برگزار میشود.