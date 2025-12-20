توقیف خودروهای حامل کود شیمیایی قاچاق در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف سه دستگاه خودرو نیسان حامل کودشیمیایی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ شاپور گراوند گفت:مأموران پلیس آگاهی هنگام گشت و کنترل در سطح حوزه ی استحفاظی به سه دستگاه خودروی نیسان حامل کودشیمیایی مشکوک و آنها را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی پلدختر افزود: در بازرسی از خودروها ۱۲۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی بدون مجوز حمل بار به ارزش بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.
سرهنگ گراوند بیان کرد: در این زمینه سه نفر دستگیر و به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.