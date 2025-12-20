حمله آمریکا و اردن به اهداف ادعایی داعش در سوریه

حمله آمریکا و اردن به اهداف ادعایی داعش در سوریه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، بنابر ادعای مقام‌های آمریکایی، ارتش این کشور روز جمعه در واکنش به یک حمله علیه نیروهای آمریکایی، حملات گسترده‌ای را علیه ده‌ها هدف وابسته به گروه داعش در سوریه آغاز کرد.

ارتش آمریکا با انتشار ویدئویی که روز جمعه از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) منتشر شد، اعلام کرد این حملات بیش از ۷۰ هدف را در مناطق مرکزی سوریه مورد اصابت قرار داده و جنگنده‌های اردنی نیز از این عملیات پشتیبانی کرده‌اند. خبرگزاری رویترز نتوانست به‌طور مستقل محل یا زمان ضبط این ویدئو را تأیید کند.

ائتلاف تحت رهبری آمریکا در ماه‌های اخیر حملات هوایی و عملیات زمینی علیه مظنونان داعش در سوریه انجام داده است؛ عملیاتی که اغلب با مشارکت نیروهای امنیتی سوریه صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، پس از آن‌که در یک حمله‌ منتسب به داعش در آخر هفته گذشته شماری از نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شدند، وعده اقدام تلافی‌جویانه داده بود.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در سخنانی اعلام کرد این حملات «جنگجویان داعش، زیرساخت‌ها و سایت‌های تسلیحاتی» را هدف قرار داده است.

سنتکام ویدیویی از حملات آمریکا به داعش در سوریه منتشر کرد

صفحه رسمی سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدیویی از حمله آمریکا به اهداف داعش در سوریه نوشت: «امشب، نیرو‌های آمریکا و اردن بیش از ۷۰ هدفِ داعش را در سوریه با بیش از ۱۰۰ مهمات هدایت‌شونده دقیق، هدف قرار دادند. صلح از طریق قدرت.»