۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهبود سیستم آموزشی خراسان جنوبی در سفر اخیر رئیسجمهور اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در جریان سفر اخیر رئیسجمهور به استان، دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافت که پس از بخش راه و شهرسازی، بیشترین میزان تخصیص اعتبار را در میان دستگاههای اجرایی استان به خود اختصاص داده است.
مرتضوی افزود: از این اعتبارات یک هزار و ۸۵۰ میلیون تومان ملی و ۳۰۰ میلیون تومان نیز اعتبارات استانی خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات گفت: برنامهریزی منسجم برای جذب و هزینهکرد هدفمند این اعتبارات انجام شده و تلاش میشود آثار مثبت این مصوبات در کوتاهترین زمان ممکن در مدارس استان نمایان شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: تحقق این اعتبارات نقش مهمی در ارتقای عدالت آموزشی، بهبود کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم شدن شرایط مناسب تحصیل برای دانشآموزان استان خواهد داشت.