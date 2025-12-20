به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران مازندران از رونمایی ۴۸ اثر پژوهشی طلاب خواهر این استان خبر داد و گفت: این آثار شامل ۳۹ کتاب و ۹ مقاله علمی پژوهشی است که به مناسبت هفته پژوهش معرفی شد.

فاطمه اردشیری افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و باارزش‌تر از کتاب نیست، چرا که مایه آرامش روح انسان است و در این میان، کتاب‌های دینی جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم حوزه علمیه خواهران، تولید آثار علمی و دینی است و هر سال شاهد نگارش و انتشار این آثار هستیم. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، به مناسبت هفته پژوهش، از آثار تولیدشده رونمایی و از نویسندگان آن‌ها تجلیل شد.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران مازندران افزود: این آثار در موضوعات متنوعی از جمله فقه، تفسیر، اخلاق و کلام تدوین شده و نقش مؤثری در گسترش معرفت دینی و ارتقای فرهنگی جامعه دارند.

اردشیری گفت: نویسندگان با قلم خود تأثیر مستقیمی بر شکل‌گیری فرهنگ‌های فردی و اجتماعی دارند و معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران مازندران در سال‌های اخیر با تشویق و انگیزه‌دهی به چاپ کتاب و انتشار مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر، به نتایج قابل توجهی دست یافته است.